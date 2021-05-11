10 мая в городе Вознесенск за нарушение Правил дорожного движения полицейские остановили ГАЗ-2705 под управлением 30-летнего жителя района. Во время проверки правоохранители обнаружили в фургоне автомобиля 6,48 метров кубических дров, которые водитель перевозил без необходимых разрешительных документов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

ГАЗ с дровами следователи полиции изъяли и поместили на площадку временного содержания транспортных средств Вознесенского районного управления полиции. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также лиц, причастных к незаконной рубке деревьев.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 УК (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.