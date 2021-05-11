В Николаеве третьи сутки продолжаются поиски без вести пропавшего николаевца — Олега Полякова.

Поисковые группы из числа оперативников, спецназовцев, кинологов со служебными собаками и военнослужащих Национальной гвардии Украины продолжают отрабатывать места возможного пребывания пропавшего мужчины, сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители прочесывают лесопарковые зоны, заброшенные здания и прибрежную зону рек.

Последний раз мужчину видели 9 мая в 5 утра, когда он шел из дома по ул. Соборной в Николаеве на утреннюю прогулку.

— В день исчезновения полицейские провели ряд оперативных и следственных мероприятий, в ходе которых установили и опросили всех, кто виделся и общался с Олегом Поляковым накануне исчезновения, а также отработали возможный маршрут его движения, изучив записи камер видеонаблюдения, — сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве правоохранители разыскивают пропавшую девушку, которая также ушла 9 мая утром и не вернулась.