В Днепре кислородозависимый пациент с коронавирусом сбежал из COVID- отделения больницы им. Мечникова.

Об этом рассказал главврач межучреждения Сергей Рыженко, пишет Информатор.

По его словам, инцидент произошел 9 мая. около 3 ночи 41-летний пациент сбросил кислородную маску, тумбочкой разбил окно на первом этаже и сбежал из отделения.

Через час его нашли и уговорили вернуться.

— Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидном отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидных пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция «поджигает» мозг, — пояснил медик.

Он добавил, что пациент продолжает лечение, его состояние стабилизируется.

Ранее Минздрав установил в Украине 12-недельный интервал между первой и второй прививкой вакцины Covishield. Таким образом сейчас наступил период для второй дозы вакцины у Евгения Горенко. В МОЗ заявили, что привившимся Covishield украинцам вторую дозу можно делать любым аналогом AstraZeneca, поскольку они все взаимозаменяемы.