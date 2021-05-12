Боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 11 мая. По позициям украинских военных оккупанты били из гранатометов и минометов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров по позициям наших военных. А в районе поселка Калиново-Борщеватое боевики били из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Также неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы. В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
У поселка Лебидинское по позициям наших бойцов били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Также в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет за прошедшие сутки.
Напомним, 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 11 мая. По позициям украинских военных оккупанты били из гранатометов и минометов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров по позициям наших военных. А в районе поселка Калиново-Борщеватое боевики били из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Также неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы. В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
У поселка Лебидинское по позициям наших бойцов били из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Также в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет за прошедшие сутки.
Напомним, 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.