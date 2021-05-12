В течение суток в Николаевской области дважды произошли ДТП с участием легковых автомобилей, один человек скончался, еще трое госпитализированы.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 11 мая, в 23:05 на линию «101» поступила информация о ДТП на 64 км трассы М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Украинка. К месту направили отделение 8 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области на аварийно спасательном автомобиле САРМ-Л.

Выяснилось, что в результате лобового столкновения легкового автомобиля Hyundai Accent с деревом на месте погиб пассажир легковушки и пострадал водитель.

С помощью гидравлического оборудования спасатели освободили тело погибшего, которое зажало деформированными элементами машины. Водителя, мужчину 1987 года рождения, госпитализировали в Березанскую центральную районную больницу.

Кроме того, сегодня, 12 мая, в 00:30 в Службу спасения поступила информация об аварии на 147 км автодороги М-13 «Кропивницкий-Платоново» у села Михайловка. Автомобиль Renault Laguna столкнулся с деревом, в результате ДТП пострадали пассажир и водитель транспортного средства, они также были заблокированы внутри.

К месту происшествия приехали спасатели 13 ГПСЧ на аварийно-спасательном автомобиле САРМ-С. С помощью аварийно-спасательного оборудования они деблокировали водителя 1998 года рождения и пассажира 1999 года рождения, их передали медикам.

Пострадавших каретой скорой доставили в Первомайскую многопрофильную больницу, их состояние тяжелое. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в четверг, 6 мая, в Николаеве на улице Никольской водитель Lexsus врезался в дерево, патрульные заподозрили, что он нетрезв, но тот отказался пройти освидетельствование, также он не предоставил водительское удостоверение.