Во вторник вечером, 11 мая, возле села Украинка Березанского района Николаевской области на трассе «Одесса –Мелитополь- Новоазовск» водитель Hyndai потерял управление и врезался в дерево. Кроме водителя в машине находился пассажир, который скончался на месте от полученных травм.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Водителя с множественными травмами доставили в медучреждение.

Произошедшую аварию квалифицировали за признаками уголовного производства, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

Все очевидцев аварии полиция просит обращаться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам: (093) 714 45 20, 102.

Напомним, 8 мая, около 15:03 на автодороге Н-11 «Николаев — Днепр» в районе 183 км (Новобугский район) произошло столкновение грузовика Scania с полуприцепом и легкового автомобиля Toyota Corolla под управлением водителя, личность которого устанавливается.