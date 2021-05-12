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В немецких городах Бонн и Мюнстер на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке совершили нападение на синагоги. Перед синагогами были сожжены флаги Израиля.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, в Бонне вход в синагогу забросали камнями и подожгли флаг Израиля. Задержаны двое подозреваемых мужчин.
В Мюнстере возле синагоги также собралась группа молодых мужчин, которые подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной. Позже полиция задержала 13 подозреваемых.
В обоих случаях расследование перенял отдел земельного ведомства по уголовным делам Северного Рейна - Вестфалии, занимающийся политически мотивированными преступлениями.
Кроме того, 10 мая полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.
Напомним, в израильском городе Лод объявили чрезвычайное положение на фоне развернувшихся там беспорядков.
В немецких городах Бонн и Мюнстер на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке совершили нападение на синагоги. Перед синагогами были сожжены флаги Израиля.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как сообщается, в Бонне вход в синагогу забросали камнями и подожгли флаг Израиля. Задержаны двое подозреваемых мужчин.
В Мюнстере возле синагоги также собралась группа молодых мужчин, которые подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной. Позже полиция задержала 13 подозреваемых.
В обоих случаях расследование перенял отдел земельного ведомства по уголовным делам Северного Рейна - Вестфалии, занимающийся политически мотивированными преступлениями.
Кроме того, 10 мая полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.
Напомним, в израильском городе Лод объявили чрезвычайное положение на фоне развернувшихся там беспорядков.