В немецких городах Бонн и Мюнстер на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке совершили нападение на синагоги. Перед синагогами были сожжены флаги Израиля.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, в Бонне вход в синагогу забросали камнями и подожгли флаг Израиля. Задержаны двое подозреваемых мужчин.

В Мюнстере возле синагоги также собралась группа молодых мужчин, которые подожгли флаг Израиля, сама синагога осталась неповрежденной. Позже полиция задержала 13 подозреваемых.

В обоих случаях расследование перенял отдел земельного ведомства по уголовным делам Северного Рейна - Вестфалии, занимающийся политически мотивированными преступлениями.

Кроме того, 10 мая полиция Дюссельдорфа начала расследование в связи с попыткой вандализма возле памятной доски на месте бывшей синагоги. Неизвестные попытались поджечь мемориал, но огонь потух до приезда пожарных.

Напомним, в израильском городе Лод объявили чрезвычайное положение на фоне развернувшихся там беспорядков.