В израильском городе Лод объявили чрезвычайное положение на фоне развернувшихся там беспорядков.

Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.

В ходе cтолкновений евреев и арабов, которые мэр Лода сравнил с гражданской войной, 12 человек получили ранения.

Ранее армия обороны Израиля разрушила офисыХАМАС. Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны «Железный купол», но некоторые все же достигли цели.

На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки.