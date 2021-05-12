На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки.

Об этом сообщает газета Times of Israel.

По ее данным, в городе со значительной долей арабского населения горят синагоги и многочисленные магазины, участники беспорядков поджигают автомобили. Кроме того, неизвестные бросают камни в машины арабских и еврейских жителей.

Также на улицах Лода происходят столкновения арабов и евреев, слышна стрельба.

Отмечается, что правоохранители эвакуируют жителей Лода во избежание жертв среди населения.

Мэр города признал, что конроль над населенным пунктом потерян, в связи с чем призвал власти Израиля объявить чрезвычайное положение и ввести в Лод армию.

На специальном совещании при участии премьер-министра Беньямина Нетаньяху принято решение объявить режим ЧП в Лоде и направить в город батальоны пограничной полиции страны из Иудеи и Самарии. Глава правительства также направился в Лод.

Напомним, накануне вечером ХАМАС запустил по Тель-Авиву около 130 ракет, одна из которых попала в автобус. Также после обстрела загорелась нефтяная скважина в Ашкелоне.

В результате перестрелки ракетами за последние сутки с израильской стороны погиб один человек, восемь — получили ранения, с палестинской стороны погибли 30 человек, включая детей, более 200 — ранены.