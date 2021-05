На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки.

Об этом сообщает газета Times of Israel.

Mayor Of #Lod, #ISRAEL: "We have completely lost control of the city, and the streets are witnessing a #civilwar between #Arabs & #Jews." Residents are being evacuated from their homes. #Israel is moving the #BorderBattation from the #WestBank to Lod.#MiddleEast #Hamas pic.twitter.com/kbhASPlG2e