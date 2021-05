Несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Системе «Железный купол» удалось сбить несколько ракет, однако некоторые из них достигли города и пригородов.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Часть выпущенных из Сектора Газа ракет упали в пригороде Тель-Авива. Одна из них попала в автобус к югу от города. Четыре человека получили ранения, в том числе пятилетний ребенок.

Очевидцы в соцсетях публикуют, как система ПВО «Железный купол» перехватывает десятки ракет над Тель-Авивом и центральной частью Израиля.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

В ХАМАС заявили, что выпустили по Тель-Авиву около 130 ракет. Удар был нанесен спустя несколько часов после атаки израильских ВВС по Сектору Газа. В результате удара погибли несколько высокопоставленных военных организации.

VIDEO: Dozens of rockets fired from Gaza are intercepted by Israel's Iron Dome air defense system over the Tel Aviv metropolitan area. pic.twitter.com/DbKUkpCp6u — Avi Mayer (@AviMayer) May 11, 2021

Video of one of the barrages towards central Israel tonight pic.twitter.com/LhGJXto1qa — Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 11, 2021

Как пишет РБК-Украина, армия обороны Израиля сообщила, что с понедельника из Сектора Газа было выпущено по израильской территории более 700 ракет, из которых 150 упали в пустынной местности, еще 200 были перехвачены системой «Железный купол».

Ранее сообщалось, что шесть граждан Израиля были ранены в результате ракетного обстрела с территории Сектора Газа.