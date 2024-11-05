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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи: адреси

Деякі вулиці Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»Деякі вулиці Миколаєва будуть без світла через ремонтні роботи. Фото: «МикВісті»

Сьогодні, 5 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

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  • вул. 12 Поздовжня;
  • вул. Китобоїв;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Космонавтів.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • пров. Срібний Док;
  • пров. Художній;
  • пров. Дніпровської Чайки;
  • вул. 11 Військова;
  • вул. 9 Військова;
  • вул. Сергія Гуссіді;
  • вул. Привільна;
  • вул. Безіменна; 
  • вул. 6 Поздовжня; 
  • вул. 8 Лінія;
  • Херсонське шосе;
  • вул. Ізмалкова;

Окрім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • пров. 1 Молодіжний;
  • пров. Молодіжний;
  • пров. Вільний;
  • пров. Супутників;
  • вул. Повстанська;
  • вул. Молодіжна;
  • вул. Ю. Тютюнника;
  • вул. Вільна;
  • пров. 2 Молодіжний;
  • вул. 11 Поздовжня;
  • вул. Будівельників.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Також нещодавно близько 100 вулиць Миколаєва залишились без світла через ремонт мереж.

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