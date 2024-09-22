Близько 100 вулиць Миколаєва 23 вересня залишаться без світла через ремонт мереж: адреси

Відключення світла. Фот для ілюстрації з сайту vctr.media

В понеділок, 23 вересня, низка вулиць Миколаєва залишиться без світла через ремонт та технічне обслуговування електромереж

Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства «Миколаївобленерго».

Через поточний ремонт світло буде відсутнє з 9:00 до 17:00 по:

вулиці Рюміна

вулиці А. Покровського

провулку Курʼєрський

провулку Київський

провулку Армійський

проспекту Героїв України

З 8:00 до 16:00 у зв’язку з капітальним ремонтом по:

проспекту Героїв України

провулку Парусному

З 8:00 до 18:00 за адресами:

СВТ Путієць

провулок Колективний

вулиця Машинобудівна

вулиця Січова

вулиця Тепла

вулиця Лисенка

вулиця Марії Заньковецької

вулиця Автомобільна

проспект Богоявленський

провулок Блокпост-230

вулиця Новозаводска

У зв’язку з технічним обслуговуванням мереж з 9: до 16:00 за адресами:

вулиця Торгова

вулиця Пейзажна

вулиця Янтарна

вулиця Рибна

вулиця Фонтанна

проспект Богоявленський

вулиця Рильського

вулиця Олега Хлівного

вулиця Ольшанців

В мікрорайоні Варварівка світла не буде з 9 до 16 на наступних вулицях:

вулиця Партизанська

провулок Урожайний

провулок Ізмаільський

провулок Очаківський

вулиця Зарічна

вулиця Очаківська

вулиця Чорноморська

вулиця Бокова

вулиця Я. Бутовича

вулиця Одеське шосе

вулиця Зебека

вулиця Поштова

вулиця Яхтова

провулок Очаківський

вулиця Клубна

вулиця Веселинівська

В мікрорайоні Варварівка через поточний ремонт мереж з 8:00 до 16:00 без світла будуть:

вулиця М. Козлова

вулиця Рекордна

вулиця Урожайна

вулиця Північна

вулиця Одеське шосе

вулиця Зебека

вулиця Бузька

вулиця Нансена

вулиця Я. Бутовича

вулиця Зустрічна

провулок Сарматський

провулок Зебека

вулиця Веселинівська

вулиця Надбузька

вулиця Одеське шосе

провулок Очаківський

вулиця Веселинівська

вулиця Олексія Кваші

вулиця Бокова

вулиця Я. Бутовича

вулиця Зебека

вулиця Ключова

вулиця Поштова

вулиця Очаківська

вулиця Березанська

вулиця Нансена

провулок Березанський

вулиця Північна

вулиця Клубна

вулиця Бузька

провулок Нансена

вулиця Ламбертівська

вулиця Набузька

вулиця Полярна

вулиця П. Ходченка

провулок Зозулі

вулиця Л. Карелі

вулиця М. Козлова

провулок Ікарівський

вулиця Калиніна

провулок Веселинівський

провулок Зустрічний

вулиця Зустрічна

вулиця Світанкова

вулиця Рекордна

провулок Сарматський

вулиця Яхтова

вулиця Партизанська

провулок Ізмаільський

вулиця Чорноморська

вулиця Зарічна

провулок Партизанський

вулиця Дмитра Олійника

вулиця Урожайна

вулиця Травнева

провулок Чорноморський

вулиця Водна

вулиця Сливова

провулок Клубний

вулиця Ізмаільська

провулок Бондарука

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.