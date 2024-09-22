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Близько 100 вулиць Миколаєва 23 вересня залишаться без світла через ремонт мереж: адреси

Відключення світла. Фот для ілюстрації з сайту vctr.mediaВідключення світла. Фот для ілюстрації з сайту vctr.media

В понеділок, 23 вересня, низка вулиць Миколаєва залишиться без світла через ремонт та технічне обслуговування електромереж

Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства «Миколаївобленерго».

Через поточний ремонт світло буде відсутнє з 9:00 до 17:00 по:

  • вулиці Рюміна
  • вулиці А. Покровського
  • провулку Курʼєрський
  • провулку Київський 
  • провулку Армійський 
  • проспекту Героїв України

З 8:00 до 16:00 у зв’язку з капітальним ремонтом по:

  • проспекту Героїв України
  • провулку Парусному

З 8:00 до 18:00 за адресами:

  • СВТ Путієць
  • провулок Колективний
  • вулиця Машинобудівна
  • вулиця Січова
  • вулиця Тепла 
  • вулиця Лисенка
  • вулиця Марії Заньковецької 
  • вулиця Автомобільна
  • проспект Богоявленський 
  • провулок Блокпост-230 
  • вулиця Новозаводска

У зв’язку з технічним обслуговуванням мереж з 9: до 16:00 за адресами:

  • вулиця Торгова
  • вулиця Пейзажна
  • вулиця Янтарна
  • вулиця Рибна
  • вулиця Фонтанна
  • проспект Богоявленський
  • вулиця Рильського
  • вулиця Олега Хлівного
  • вулиця Ольшанців

В мікрорайоні Варварівка світла не буде з 9 до 16 на наступних вулицях:

  • вулиця Партизанська
  • провулок Урожайний
  • провулок Ізмаільський
  • провулок Очаківський
  • вулиця Зарічна
  • вулиця Очаківська
  • вулиця Чорноморська
  • вулиця Бокова
  • вулиця Я. Бутовича
  • вулиця Одеське шосе
  • вулиця Зебека
  • вулиця Поштова
  • вулиця Яхтова
  • провулок Очаківський
  • вулиця Клубна
  • вулиця Веселинівська

В мікрорайоні Варварівка через поточний ремонт мереж з 8:00 до 16:00 без світла будуть:

  • вулиця М. Козлова
  • вулиця Рекордна
  • вулиця Урожайна
  • вулиця Північна
  • вулиця Одеське шосе
  • вулиця Зебека
  • вулиця Бузька
  • вулиця Нансена
  • вулиця Я. Бутовича
  • вулиця Зустрічна
  • провулок Сарматський
  • провулок Зебека
  • вулиця Веселинівська
  • вулиця Надбузька
  • вулиця Одеське шосе
  • провулок Очаківський
  • вулиця Веселинівська
  • вулиця Олексія Кваші
  • вулиця Бокова
  • вулиця Я. Бутовича
  • вулиця Зебека
  • вулиця Ключова
  • вулиця Поштова
  • вулиця Очаківська
  • вулиця Березанська
  • вулиця Нансена
  • провулок Березанський
  • вулиця Північна
  • вулиця Клубна
  • вулиця Бузька
  • провулок Нансена
  • вулиця Ламбертівська
  • вулиця Набузька
  • вулиця Полярна
  • вулиця П. Ходченка
  • провулок Зозулі
  • вулиця Л. Карелі
  • вулиця М. Козлова
  • провулок Ікарівський
  • вулиця Калиніна
  • провулок Веселинівський 
  • провулок Зустрічний 
  • вулиця Зустрічна 
  • вулиця Світанкова
  • вулиця Рекордна 
  • провулок Сарматський 
  • вулиця Яхтова 
  • вулиця Партизанська
  • провулок Ізмаільський
  • вулиця Чорноморська
  • вулиця Зарічна
  • провулок Партизанський
  • вулиця Дмитра Олійника
  • вулиця Урожайна 
  • вулиця Травнева 
  • провулок Чорноморський
  • вулиця Водна 
  • вулиця Сливова 
  • провулок Клубний
  • вулиця Ізмаільська
  • провулок Бондарука

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

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