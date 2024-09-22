Близько 100 вулиць Миколаєва 23 вересня залишаться без світла через ремонт мереж: адреси
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- Олена Козубовська
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20:27, 22 вересня, 2024
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В понеділок, 23 вересня, низка вулиць Миколаєва залишиться без світла через ремонт та технічне обслуговування електромереж
Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства «Миколаївобленерго».
Через поточний ремонт світло буде відсутнє з 9:00 до 17:00 по:
- вулиці Рюміна
- вулиці А. Покровського
- провулку Курʼєрський
- провулку Київський
- провулку Армійський
- проспекту Героїв України
З 8:00 до 16:00 у зв’язку з капітальним ремонтом по:
- проспекту Героїв України
- провулку Парусному
З 8:00 до 18:00 за адресами:
- СВТ Путієць
- провулок Колективний
- вулиця Машинобудівна
- вулиця Січова
- вулиця Тепла
- вулиця Лисенка
- вулиця Марії Заньковецької
- вулиця Автомобільна
- проспект Богоявленський
- провулок Блокпост-230
- вулиця Новозаводска
У зв’язку з технічним обслуговуванням мереж з 9: до 16:00 за адресами:
- вулиця Торгова
- вулиця Пейзажна
- вулиця Янтарна
- вулиця Рибна
- вулиця Фонтанна
- проспект Богоявленський
- вулиця Рильського
- вулиця Олега Хлівного
- вулиця Ольшанців
В мікрорайоні Варварівка світла не буде з 9 до 16 на наступних вулицях:
- вулиця Партизанська
- провулок Урожайний
- провулок Ізмаільський
- провулок Очаківський
- вулиця Зарічна
- вулиця Очаківська
- вулиця Чорноморська
- вулиця Бокова
- вулиця Я. Бутовича
- вулиця Одеське шосе
- вулиця Зебека
- вулиця Поштова
- вулиця Яхтова
- провулок Очаківський
- вулиця Клубна
- вулиця Веселинівська
В мікрорайоні Варварівка через поточний ремонт мереж з 8:00 до 16:00 без світла будуть:
- вулиця М. Козлова
- вулиця Рекордна
- вулиця Урожайна
- вулиця Північна
- вулиця Одеське шосе
- вулиця Зебека
- вулиця Бузька
- вулиця Нансена
- вулиця Я. Бутовича
- вулиця Зустрічна
- провулок Сарматський
- провулок Зебека
- вулиця Веселинівська
- вулиця Надбузька
- вулиця Одеське шосе
- провулок Очаківський
- вулиця Веселинівська
- вулиця Олексія Кваші
- вулиця Бокова
- вулиця Я. Бутовича
- вулиця Зебека
- вулиця Ключова
- вулиця Поштова
- вулиця Очаківська
- вулиця Березанська
- вулиця Нансена
- провулок Березанський
- вулиця Північна
- вулиця Клубна
- вулиця Бузька
- провулок Нансена
- вулиця Ламбертівська
- вулиця Набузька
- вулиця Полярна
- вулиця П. Ходченка
- провулок Зозулі
- вулиця Л. Карелі
- вулиця М. Козлова
- провулок Ікарівський
- вулиця Калиніна
- провулок Веселинівський
- провулок Зустрічний
- вулиця Зустрічна
- вулиця Світанкова
- вулиця Рекордна
- провулок Сарматський
- вулиця Яхтова
- вулиця Партизанська
- провулок Ізмаільський
- вулиця Чорноморська
- вулиця Зарічна
- провулок Партизанський
- вулиця Дмитра Олійника
- вулиця Урожайна
- вулиця Травнева
- провулок Чорноморський
- вулиця Водна
- вулиця Сливова
- провулок Клубний
- вулиця Ізмаільська
- провулок Бондарука
Відключення світла на Миколаївщині
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.
На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.