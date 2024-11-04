На Миколаївщині заповідник «Єланецький степ» пропонують розширювати

Єланецький Степ. Фото: Природно-заповідний фонд України

На Миколаївщині природний заповідник «Єланецький степ» планують розширити на 973,57 гектарів.

Про це повідомляють в управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації.

Вказується, що науковцями та працівниками заповідника визначено ділянки зі збереженим природним рослинним покривом, які доцільно включити до складу Природного заповідника «Єланецький степ». Його проєктується розширити на 973,57 гектарів на ділянках у Єланецькій, Сухоєланецькій, Новоодеській громадах, степових ділянках держпідприємства «Ліси України».

Заповідник Єланецький Степ планують розширити. Скриншот презентації

Крім того, розглядається можливість розширення Національного природного парку «Білобережжя Святослава» в межах Куцурубської, Березанської територіальних громад, акваторій Дніпровсько-Бузького, Березанського лиманів.

Нагадаємо, що на Миколаївщині повторно збиратимуть документи для того, щоб забрати у Андріївського урочища, що в Ольшанській громаді, статус заповідного.