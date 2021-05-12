ЦАХАЛ сообщает, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.

Об этом сообщает Times of Israel.

Армия утверждает, что в офисах находились разведывательный центр ХАМАС, командование на Западном берегу и отдел пропаганды.

ЦАХАЛ предупредил жителей здания бежать за несколько часов до удара.

Также сообщалось, что ХАМАС выпустил 200 ракет из Сектора Газа.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны «Железный купол», но некоторые все же достигли цели.

На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки