Сегодня ночью, 12 мая, примерно в 00:30, на 147 километре автодороги М-13 «Кропивницкий - Платоново» вблизи Врадиевки 22-летний водитель автомобиля «Renauit Laguna», по предварительным данным, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и один из трех пассажиров, 21-летний мужчина, с телесными повреждениями были госпитализированы, сообщает пресс-служба Нацполици в Николаевской области.

Двое других пассажиров, 22-х и 23-лет, не травмировались.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в воскресенье, 9 мая около 22:40 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» в пределах Витовского района водитель автомобиля Mercedes сбил женщину-пешехода.