В центре Баштанки, 6 мая, правоохранители разоблачили подпольный зал игровых автоматов. В ходе обысков была изъята компьютерная техника.

По факту нелегальной работы игорного заведения Баштанская окружная прокуратура открыла уголовное производство по ч.1 ст.203-2 УК Украины «Занятие игорным бизнесом», сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

— В целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и дальнейшего проведения соответствующих экспертиз, судом по ходатайству окружной прокуратуры на изъятое имущество наложен арест, — сказано в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители Николаевской области отчитались об успешном проведении операции по пресечению деятельности «преступной группы», которая занималась оказанием незаконных платных сексуальных услуг.