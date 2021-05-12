Сегодня днем, 12 мая, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника в Николаеве произошло ДТП.

Соответствующее видео опубликовал журналист Николай Попов в своем телеграм-канале.

На видео видно, что в результате столкновения автомобиль Toyota Corolla отбросило за пределы дороги, где он врезался в дерево. Из-за аварии движение на перекрестке было временно затруднено.

Напомним, в течение прошедших суток в Николаевской области дважды произошли ДТП с участием легковых автомобилей, один человек скончался, еще трое госпитализированы.