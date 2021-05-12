Группа хакеров получила доступ к данным десятков миллионов пользователей, курьеров и работников сервиса доставки Glovo.

Архив данных размером 160 гигабайт продают в даркнете примерно за 85 тысяч долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на фирму Yarix, специализирующуюся на кибербезопасности.

Архив включает в себя имена, номера телефонов, пароли и данные платежных систем, которыми пользуются пользователи.

— Несмотря на то, что неавторизованная третья сторона могла получить доступ к номерам IBAN и Tax ID в течение короткого периода времени, мы можем подтвердить, что к данным кредитных и дебетовых карт у них доступа не было, – отметил представитель Glovo.

Bloomberg отмечает, что ему не удалось проверить достоверность информации, которая оказалась в сети, а также временные промежутки, к которым она относится. О том, что система Glovo подверглась взлому, 4 мая сообщал Forbes. Неизвестно, связана ли информация, распространенная в сети, с этой утечкой.

Генеральный директор Yarix Мирко Гатто сообщил Bloomberg, что его компания смогла получить некоторые данные из украденной базы – они включали платежные реквизиты и учетные данные для доступа к Glovo.

— Я настоятельно рекомендую пользователям Glovo сменить пароль и следить за транзакциями на их банковских картах, чтобы проверить отсутствие подозрительной активности, — заявил Мирко Гатто.

Ранее группа хакеров из РФ взломали сеть управления полиции Вашингтона и украли 250 гигабайтов данных, в том числе секретных отчетов информаторов.