В феврале 2021 года суд признал мэра города Дравей Жоржа Трона виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах и приговорил к пяти годам заключения с двумя годами условно. Но тот подал апелляцию и продолжает работать, против чего уже выступили несколько тысяч человек.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на западные СМИ.

Жорж Трон в период с 1995 года находился на посту мэра Дравея и одновременно с 1993 по 2010 год был членом Национальной ассамблеи Франции, а также занимал ряд должностей в правительстве и бизнесе. В частности, до 2011 года он занимал руководящую должность в министерстве государственной службы.

Двое работниц мэрии Дравея в мае 2011 года заявили, что Жорж Трон в 2007-2010 годах домогался их под предлогом массажа ног. Жорж Трон назвал обвинения ложью, но был вынужден подать в отставку из правительства.

В феврале 2021 года суд отменил приговор низшей инстанции, оправдывающий Трона, и признал его виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы с двумя годами условно, а также запретили занимать государственные должности на шесть лет.

И хотя Жорж Трон физически находится за решеткой, тот факт, что он обжаловал приговор, означает, что он считается невиновным — а значит, и дальше может исполнять обязанности мэра Дравая. В частности, на заседаниях городского совета зачитываются заявления от имени Жоржа Трона.

Политики из Дравая считают, что правительство должно вмешаться в ситуацию.

«Считаем, что потеря нравственного авторитета здесь имеет место, потому что действия, за которые его осудили, он совершил в должности мэра», — говорит Габриэль Буаре-Шарле.

Но политики добавляют, что тридцатитысячное населения Дравая не готово выступать против мэра. Объясняет это тем, что за 25 лет пребывания в должности Жорж Трон выстроил мощную систему поддержки, в которой у него много власти.

Несмотря на это, в интернете зарегистрировали петицию с требованием отставки Жоржа Трона, которую подписали не менее 35 тысяч человек. А 11 мая группа местных активистов устроила перформанс у мэрии, переодевшись в цыплят и обвинив работников в трусости.

Ранее сообщалось, что николаевское ГБР подозревает одесского полицейского в изнасиловании несовершеннолетней.