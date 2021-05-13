Под Ровно, вблизи села Бармаки, случился пожар на территории недействующего мусороперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара на данный момент устанавливается, сообщает Главное управление ДСНС Украины в Ровенской области.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

— Усложнял работу пожарных сильный ветер, значительное пожарная нагрузка горючих материалов и отсутствие рядом расположенных водоисточников. Существовала угроза опрокидывания огня на расположенную рядом здание завода. Ситуация полностью контролировалась спасателями. Площадь пожара не увеличивалась, - говорится в сообщении.

В среду, 12 мая, в 14:43 в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о пожаре на территории недействующего мусороперерабатывающего завода. На место вызова было направлено три очередных пожарно-спасательных отделения из Ровно. Также на тушение были привлечены пожар автоцистерну местной пожарной команды села Шпанов. Над ликвидацией пожара работали четыре единицы спецтехники ДСНС и 20 спасателей.

Напомним, в Иране горел химический завод — на тушение бросили 20 машин и сотни пожарных.