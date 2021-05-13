За минувшие сутки в Николаеве горели два автомобиля — «Богдан» в Центральном районе и Mazda 5 в частном гараже.

Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Первый сигнал поступил в Службу спасения днем 12 мая — вспыхнул легковой автомобиль «Богдан» 211140 на углу Адмиральской и Декабристов. Пожарные оперативно отреагировали на вызов и уже через 15 минут с огнем было покончено. Причиной воспламенения стало короткое замыкание электросети.

Второй случай произошел ночью 13 мая. Спасатели узнали про горящую Mazda 5 в 03:28. Пылающий автомобиль в металлическом гараже удалось погасить через полчаса. Причина случившегося устанавливается.

Всего на обоих вызовах работали 16 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Напомним, ночью 1 апреля в Николаеве вспыхнули две машины: MG6 на Новостройной в Корабельном и KIA K5 на Молодогвардейской.