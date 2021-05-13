За прошлые 24 часа в Николаевской области огонь затронул камыш, мусор и сухостой. Причиной воспламенения могло стать неосмотрительное обращение с огнем.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

12 мая спасатели дважды выезжали на открытые территории для тушения огня. Первый раз в СМГ Воскресенское, а второй раз в Николаеве. К тушению привлекались дежурные пожарные в количестве 8 человек при задействии двух единиц спецтехники.

На пиковых значениях огонь распространялся на территории в 5400 квадратных метров.

Напомним, за сутки, 8 апреля, спасатели два раза тушили пожары на открытых территориях.