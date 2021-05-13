Несовершеннолетний студент предпринял попытку ограбить парикмахерскую, а когда узнал, что денег нет — сбежал и избавился от орудия преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации в Николаевской области.

Нападение проиизошло днем 12 мая. 17-летний подростков решился на вооруженный налет на салон красоты. Вбежав в парикмахерскую с пистолетом в руках молодой человек схватил за волосы владелицу заведения и начал выпытывать где она хранит деньги. Не добившись результата он скрылся с места преступлния.

Через несколько часов полицейские установили личность грабителя и задержали местного подростка в рамках 208 статьи Уголовного кодекса Украины.

Неудачливый злоумышленник спрятал пистолет на берегу близлежайшей реки.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой, объединенный с проникновением в жилье, другое помещение или убежище». Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией всего имущества.

В следующие дни суд выберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в Центральном районном суде Николаева объявлен приговор для 34-летнему местному жителю за ограбление знакомой. Следующие четыре года грабитель проведет за решеткой.