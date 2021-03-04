В Центральном районном суде Николаева объявлен приговор для 34-летнему местному жителю за ограбление знакомой.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Николаева.

Судовое рассмотрение указанного производства осуществлялось под председательством судьи Светланы Гречаной.

Судом установлено, что 18 января 2021 году обвиняемый находился около Николевского областного центра психического здоровья вместе со своей знакомой, где попросил у нее 100 гривен, но женщина отказала.

После этого с целью завладения ее имуществом обвиняемый достал из кармана куртки потерпевшей денежные средства, связку ключей и некоторые личные вещи, которые не имели материальной ценности для потерпевшей. Увидев, что крики женщины привлекли внимание свидетеля, обвиняемый убежал с места преступления. Своими действиями он нанес убытков на сумму больше 1000 гривен.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал и искренне каялся в содеянном.

По результатам рассмотрения, суд постановил признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины и назначить ему окончательное наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы.

Ранее сообщалось, что телеведущая Янина Соколова заявила, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала на нее в суд.