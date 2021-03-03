Телеведущая Янина Соколова заявила, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала на нее в суд.
Об этом Янина Соколова сообщила на странице в Facebook.
По словам Соколовой, дело касается интервью «тайного агента НАБУ» Евгения Шевченко для программы «Соромно».
В интервью идет речь о 6 миллионах долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.
По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело «потушить». На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему «есть за что покупать наших чиновников». Он утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.
– Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как «ответчик». Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость, - написала журналист.
Янина Соколова обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и «ООО «ТРК «Интеррадио». Истцом указана Ирина Венедиктова.
Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко «политизировал» он сам. По ее словам, происходило «искусственное противостояние».
Телеведущая Янина Соколова заявила, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала на нее в суд.
Об этом Янина Соколова сообщила на странице в Facebook.
По словам Соколовой, дело касается интервью «тайного агента НАБУ» Евгения Шевченко для программы «Соромно».
В интервью идет речь о 6 миллионах долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.
По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело «потушить». На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему «есть за что покупать наших чиновников». Он утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.
– Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как «ответчик». Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость, - написала журналист.
Янина Соколова обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и «ООО «ТРК «Интеррадио». Истцом указана Ирина Венедиктова.
Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко «политизировал» он сам. По ее словам, происходило «искусственное противостояние».