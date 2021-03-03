Телеведущая Янина Соколова заявила, что генпрокурор Ирина Венедиктова подала на нее в суд.

Об этом Янина Соколова сообщила на странице в Facebook.

По словам Соколовой, дело касается интервью «тайного агента НАБУ» Евгения Шевченко для программы «Соромно».

В интервью идет речь о 6 миллионах долларов взятки за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

По словам Шевченко, Венедиктова пытается это дело «потушить». На вопрос, почему, он отвечает, что у Злочевского есть огромные деньги и ему «есть за что покупать наших чиновников». Он утверждает, что Венедиктова получила взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.

– Мне странно видеть иск госпожи генпрокурорки против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как «ответчик». Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость, - написала журналист.

Янина Соколова обнародовала сведения о деле. Она указана в качестве соответчика вместе с Шевченко и «ООО «ТРК «Интеррадио». Истцом указана Ирина Венедиктова.

Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко «политизировал» он сам. По ее словам, происходило «искусственное противостояние».