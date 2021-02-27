Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко «политизировал» он сам. По ее словам, происходило «искусственное противостояние».

Об этом она рассказала Ирина Венедиктова в эфире ток-шоу «Свобода Слова Савика Шустера».

По ее словам, в частности ставилась «планка на политический заказ, но не со стороны властей».

– Да, дело политизировано, но самим подсудимым... Когда я только пришла на должность генпрокурора, сразу началась история противостояния, совершенно искусственного. Когда в одном из первых своих интервью я сказала о том, какую я вижу перспективу (в деле - прим.). Я оперировала фактами, которые мне предоставил заместитель... Тогда уже ставилась планка на политический заказ, но не со стороны власти,- сказала она.

Генпрокурор напомнила, что в приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук.

Напомним, во вторник, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.

Сергей Стерненко после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

После ареста Сергея Стерненко, его сторонники анонсировали почти 10 акций в его поддержку в различных городах.