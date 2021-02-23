В 9 городах организовали акции в поддержку экс-лидера Одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сергея Стерненко.

В частности, акции анонсировали в столице Украины Киеве (на 20:00). Собрание запланировано у Офиса президента Владимира Зеленского на улице Банковой.

Также сообщается, что выйдут поддержать Стерненка в столице Польши Варшаве (Aleja J. Ch. Szucha 7).

Кроме того, акций запланированы еще в 7 украинских городах. В частности, в Харькове, Львове, Луцке, Днепре, Полтаве, Ровно и Ивано-Франковске.

Напомним, Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненка до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.