Общественный активист Сергей Стерненко рассказал, что после обвинительного приговора по делу о похищении поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет «Радио Cвобода».

После оглашения приговора Сергею Стерненко передали телефон, по которому, по утверждению одного из присутствующих, длился звонок с Владимиром Зеленским. Издание пишет, что имя президента было замечено на дисплее телефона, однако других подтверждений тому, что номер, на который был осуществлен звонок, принадлежал именно Владимиру Зеленскому, пока нет.

— Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор, - сказал активист.

После того, как звонок завершился, на вопросы присутствующих Сергей Стерненко сказал, что президент только спросил, зачем ему звонят, и положил трубку.

Сергей Стерненко также заявил, что Владимир Зеленский общался с ним раньше, предлагал занять государственную должность и обещал, что нападения на него будут расследоваться.

— Если что-то со мной случится во время пребывания в СИЗО, это будет личная ответственность Президента Украины Владимира Зеленского. Я убежден, что то, что сегодня произошло — а сейчас меня отправят в СИЗО — это продолжение той политики заключения людей по указанию сверху, - заявил он.

Владимир Зеленский публично не комментировал пока приговор Сергею Стерненко и его заявления, в том числе по этому разговору.

Сергей Стерненко напомнил о фигуранте другого резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета — ветерана Андрея Антоненко, который также находится в заключении.

Он подтвердил, что приговор будет оспариваться.

Второй обвиняемый Руслан Демчук тоже назвал дело политическим и попросил обратить на это внимания правозащитных организаций и СМИ.

— Вы видите, именно в знаковый для оккупантов день нас осуждают показательно, - отметил он.

После выступления правоохранители надели на активиста наручники и забрали в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко до 7 лет и трех месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества. Ему обвиняют в похищении бывшего депутата Сергея Щербича в 2015 году.