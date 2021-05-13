Днем 13 мая в камышах в микрорайоне Ракетное Урочище полиция нашла тело жителя Николаева Олега Полякова, который пропал 9 мая.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«В результате поисковых работ оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской обалсти во время отработки акватории реки Ингул обнаружили его тело в камышах возле микрорайона Ракетное Урочище», — говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия. Для установления причины смерти тело мужчины будут направлены на экспертизу.

Напомним, последний раз мужчину видели 9 мая в 5 утра, когда он шел из дома по улице Соборной в Николаеве на утреннюю прогулку. Правоохранители прочесывали лесопарковые зоны, заброшенные здания и прибрежную зону рек.