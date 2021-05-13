Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты народного депутата Виктора Медведчука о взятии его на поруки.

Об этом судья Вячеслав Пидпалый заявил во время судебного заседания по избранию Медведчуку меры пресечения, сообщает Укринформ.

— Что касается ходатайства о взятии на поруки. Следственный судья на месте постановил: в настоящее время в удовлетворении ходатайства отказать, вернуть его стороне защиты, однако разъяснить стороне защиты, что в дальнейшем после исследования материалов ходатайства о выяснении оснований для внесения указанного ходатайства, исследования материалов производства... сторона защиты не лишена права заявить данное ходатайство, - сказал судья.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киеве 13 мая избирает меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку.

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату в виде ареста с альтернативой залога в более 300 миллионов гривен.