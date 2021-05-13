Обвиняемый в государственной измене пророссийский олигарх Виктор Медведчук явился на судебное заседание, в ходе которого ему изберут меру пресечения.

Трансляцию с места события ведет Радио Свобода.

Сторона требует взять Виктора Медведчука под стражу или внести залог в размере более 300 миллионов гривен.

Сам Медведчук пожаловался, что все его счета оказались заблокированными, поэтому он не в состоянии внести залог, однако, по его словам, помочь с деньгами смогут его неназванные друзья.

Возле суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения, которые «поддерживают»‎ Медведчука.

Также Виктор Медведчук заявил, что готов к следственному изолятору, но он уверен, что «все будет нормально»‎.

Ранее НикВести сообщали, что глава политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Офис генпрокурора, где ему должны вручить подозрение в государственной измене