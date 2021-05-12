Глава политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Офис генпрокурора, где ему должны вручить подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает Hromadske.

Пророссийский олигарх охарактеризовал обвинения, которые ему инкриминируют, как «прискорбные».

— Я не могу комментировать по каким-то месторождениям, тем более по поводу передачи информации потому, что я это подозрение не читал, мне его не вручали. Я не готов сегодня говорить по поводу того, что мне пытаются вручить или что пытается сделать Генеральная прокуратура. Я это оцениваю как действия в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых господин Зеленский угрожал еще в 19-м году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему, — высказал свою позицию Виктор Медведчук перед допросом.

Виктор Медведчук объяснил, что якобы вчера его не было в стране вместе с женой, поэтому он не мог получить подозрение.

— Я не собираюсь скрываться. В том числе от генерального прокурора, СБУ и остальных правоохранительных структур. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины. И считают, что все, что делается на сегодняшний день — это результат политических репрессий, давления на меня, как на главу политсовета партии. Человека, который осуществляет деятельность, которая сегодня по тем или иным причинам не подходит власти, — подчеркнул Виктор Медведчук.

Нардеп от «ОПЗЖ» и кандидат наук Илья Кива оценил уголовное дело, в котором фигурирует Медведчук, как «давление на оппозиционную силу, которая могла возродить страну».

Напомним, правоохранительные органы проводили обыски в доме семьи пророссийского олигарха Виктора Медведчука.

После чего Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

В свою очередь партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» отреагировала на обыски, связав происходящее с празднованием Виктором Медведчуком 9 мая.