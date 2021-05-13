В Кировоградской области группа злоумышленников планировала создать незаконные объединенные территориальные общины для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«Участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТО для присвоения официальных полномочий территориальных общин. Для этого они провели «учредительное собрание», на которых приняли решение о создании псевдообразований и назначении так называемых руководителей», — рассказали в СБУ.
Как считают правоохранители, злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона с помощью поддельных документов и печатей.
СБУ провела обыски по месту жительства организатора группы и двух ее активных участников, изъяв документацию, фиктивные депутатские удостоверения и технику, на которой изготавливалась поддельная документация.
По факту незаконной деятельности правоохранители возбудили уголовное дело по статье 353 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.
Напомним, народный депутат 8 созыва (2014-2019 гг.) Аркадий Корнацкий провозгласил себя главой Чаусянского сельского совета (село Чаусово-2), который по факту уже не существует, а его территории входят в Первомайскую городскую громаду.
В Кировоградской области группа злоумышленников планировала создать незаконные объединенные территориальные общины для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
«Участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТО для присвоения официальных полномочий территориальных общин. Для этого они провели «учредительное собрание», на которых приняли решение о создании псевдообразований и назначении так называемых руководителей», — рассказали в СБУ.
Как считают правоохранители, злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона с помощью поддельных документов и печатей.
СБУ провела обыски по месту жительства организатора группы и двух ее активных участников, изъяв документацию, фиктивные депутатские удостоверения и технику, на которой изготавливалась поддельная документация.
По факту незаконной деятельности правоохранители возбудили уголовное дело по статье 353 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.
Напомним, народный депутат 8 созыва (2014-2019 гг.) Аркадий Корнацкий провозгласил себя главой Чаусянского сельского совета (село Чаусово-2), который по факту уже не существует, а его территории входят в Первомайскую городскую громаду.