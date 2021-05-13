В Кировоградской области группа злоумышленников планировала создать незаконные объединенные территориальные общины для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТО для присвоения официальных полномочий территориальных общин. Для этого они провели «учредительное собрание», на которых приняли решение о создании псевдообразований и назначении так называемых руководителей», — рассказали в СБУ.

Как считают правоохранители, злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона с помощью поддельных документов и печатей.

СБУ провела обыски по месту жительства организатора группы и двух ее активных участников, изъяв документацию, фиктивные депутатские удостоверения и технику, на которой изготавливалась поддельная документация.

По факту незаконной деятельности правоохранители возбудили уголовное дело по статье 353 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.