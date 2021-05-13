В Киеве произошло столкновения под Печерским районным судом, где сегодня избирают меру пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Стычка произошла из-за плаката.

Об этом пишет РБК-Украина.

Участники акции, которая проходит под зданием Печерского райсуда, принесли плакат с требованием отправить Медведчука под стражу. Другие лица, которые были под судом, попытались этот плакат забрать, что и спровоцировало потасовку.

Сейчас с участниками потасовки правоохранители проводят разъяснительную беседу. Полицейские никого не задержали.

Напомним, в Киеве сегодня начали избирать меру пресечения Медведчуку. Нардепа подозревают в совершении государственной измены и разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киеве 13 мая избирает меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку.

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату в виде ареста с альтернативой залога в более 300 миллионов гривен.