|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|05:19
|Заход солнца:
|20:17
|Температура завтра:
|+20 C°
|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|05:13
|Заход солнца:
|20:35
|Температура завтра:
|+19 C°
В Киеве произошло столкновения под Печерским районным судом, где сегодня избирают меру пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Стычка произошла из-за плаката.
Об этом пишет РБК-Украина.
Участники акции, которая проходит под зданием Печерского райсуда, принесли плакат с требованием отправить Медведчука под стражу. Другие лица, которые были под судом, попытались этот плакат забрать, что и спровоцировало потасовку.
Сейчас с участниками потасовки правоохранители проводят разъяснительную беседу. Полицейские никого не задержали.
Напомним, в Киеве сегодня начали избирать меру пресечения Медведчуку. Нардепа подозревают в совершении государственной измены и разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киеве 13 мая избирает меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку.
Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату в виде ареста с альтернативой залога в более 300 миллионов гривен.
В Киеве произошло столкновения под Печерским районным судом, где сегодня избирают меру пресечения подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку. Стычка произошла из-за плаката.
Об этом пишет РБК-Украина.
Участники акции, которая проходит под зданием Печерского райсуда, принесли плакат с требованием отправить Медведчука под стражу. Другие лица, которые были под судом, попытались этот плакат забрать, что и спровоцировало потасовку.
Сейчас с участниками потасовки правоохранители проводят разъяснительную беседу. Полицейские никого не задержали.
Напомним, в Киеве сегодня начали избирать меру пресечения Медведчуку. Нардепа подозревают в совершении государственной измены и разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киеве 13 мая избирает меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку.
Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату в виде ареста с альтернативой залога в более 300 миллионов гривен.