Вечером в четверг, 13 мая, на пересечении улиц Фалеевской и Шевченко в Николаеве автомобиль Mitsubishi Lancer сбил мопедиста.

Об этом сообщают «Новости-Н».

— Мопедист с пассажиром ехал по ул. Шевченко, со стороны ул. Пушкинской в направлении ул. Лягина. На перекрестке мопедист не пропустил автомобиль «Мицубиси», двигавшийся по ул. Фалеевской, со стороны ул. Адмирала Макарова, в направлении ул. Большой Морской. От полученного удара мопед отлетел примерно на 15-20 метров от места столкновения, — пишет издание.

В результате ДТП пострадали водитель мопеда и его пассажир. Прибывшая на место происшествия «скорая» осмотрела обоих пострадавших. Пассажира увезли в БСМП, водитель мопеда от предложенной ему поездки в лечебное учреждение отказался, хотя также получил травмы.

Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения.

Из-за аварии движение на перекрестке затруднено.

Напомним, днем, 12 мая, на пересечении проспекта Центрального и улицы Бузника в Николаеве произошло ДТП. Столкнулись Audi и Toyota.