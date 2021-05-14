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На Донбассе в четверг, 13 апреля, от выстрела снайпера погиб украинский военный.
Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы Восток.
— В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из Операции объединенных Сил получил несовместимое с жизнью ранение, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы Вооруженных сил Украины.
— Действия российских оккупантов подтверждают, что враг специально нарушает режим прекращения огня и не хочет следовать существующим соглашениям, — говорится в заявлении.
Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Как сообщалось, за прошлые сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.
На Донбассе в четверг, 13 апреля, от выстрела снайпера погиб украинский военный.
Об этом сообщил пресс-центр оперативно-тактической группы Восток.
— В результате вражеского снайперского огня военнослужащий из Операции объединенных Сил получил несовместимое с жизнью ранение, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочей группы Вооруженных сил Украины.
— Действия российских оккупантов подтверждают, что враг специально нарушает режим прекращения огня и не хочет следовать существующим соглашениям, — говорится в заявлении.
Командование выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Как сообщалось, за прошлые сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.