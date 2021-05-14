Сигналы тревоги звучат в Сдероте, Ашкелоне, Беэр-Шеве и других населенных пунктов Западного и Центрального Негева в Израиле. Большая часть ракет из Сектора Газа перехвачена «Железным куполом».

Об этом сообщает newsru.co.il.

Взрывы слышали также жители населенных пунктов в центре Израиля. Одна из ракет была перехвачена «Железным куполом».

Из Ашкелона поступают сообщения о попадании ракеты в жилой дом.

По предварительной информации, в результате этого инцидента нет пострадавших, но причинен материальный ущерб.

В нескольких районах города произошло отключение электричества. Начаты ремонтные работы.

ВВС ЦАХАЛ возобновили нанесение ударов по объектам на севере Сектора Газа.

Напомним, ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля начали наносить удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.