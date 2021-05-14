ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля наносят удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Военные Израиля ведут обстрел сектора из артиллерийских орудий.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее пообещал, что операцию не закончат, пока в стране не восстановят мир и безопасность.

За последние двое суток из Сектора Газа было запущено более 1050 ракет в сторону Израиля, из которых около 200 упали непосредственно на палестинской территории вскоре после запуска. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» нейтрализовала около 90% всех запущенных ракет.

Как сообщалось, вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны «Железный купол», но некоторые все же достигли цели.

На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки

ЦАХАЛ сообщил, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.