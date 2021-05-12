За последние двое суток из Сектора Газа было запущено более 1050 ракет в сторону Израиля, из которых около 200 упали непосредственно на палестинской территории вскоре после запуска. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» нейтрализовала около 90% всех запущенных ракет.

Об этом на онлайн-брифинге для иностранных журналистов заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус, передает РБК-Украина.

По словам Джонатана Конрикуса, в результате ответных мер Израиля в целом удалось уничтожить 30 боевиков, представляющих террористические группировки ХАМАС и «Исламский джихад», которые проводят обстрел израильских территорий. В то же время, от обстрелов со стороны Сектора Газа в Израиле погибли шесть человек: пятеро гражданских и один военный, отметил представитель ЦАХАЛ.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят отметил, что нынешние действия израильских военных - это реализация права любой страны на самозащиту, перед лицом террористических нападений со стороны ХАМАС, а удары по боевикам проводятся точечно, с целью минимизировать потери среди мирных жителей Сектора Газа.

— ХАМАС совершает одновременно два военных преступления. Во-первых, они обстреливают места, где живет гражданское население. Во-вторых, сами обстрелы производятся из мест проживания гражданских лиц в Палестине. Они, по сути, используют своих же людей в качестве «живого щита», чтобы увеличить количество жертв с обеих сторон, — подчеркнул Хаят.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны «Железный купол», но некоторые все же достигли цели.

На фоне обстрела Тель-Авива боевиками ХАМАС и ответной атаки армии Израиля в израильском городе Лод, расположенном за 20 километров от столицы, вечером во вторник, 11 мая, начались массовые беспорядки

ЦАХАЛ сообщил, что в девятиэтажном здании, которое они разрушили в Газе, размещалось несколько офисов ХАМАС. Армия обороны нанесла несколько авиаударов.