Сообщение о том, что из села Вороновка в Вознесенск движется автомобиль марки ГАЗ, который перевозит спиленные деревья, поступило в полицию от жителя Вознесенского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Машина была остановлена, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время проверки в кузове авто находилось 5 метров кубических свежих деревьев, которые водитель перевозил без необходимых разрешительных документов.

При осмотре лесополосы возле Вороновки правоохранители обнаружили 19 пеньков деревьев акации.

Газель с дровами следователи полиции изъяли и поместили на площадку временного содержания транспортных средств.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств уголовного преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной порубке деревьев. Ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество направлено в Вознесенский горрайонный суд.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 УК (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Ранее на Николаевщине полицейские отсановили «Газель» за нарушение ПДД — в фургоне оказались дрова без документов.