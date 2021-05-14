В индийском районе Нагаон штата Ассам нашли мертвыми по меньшей мере 18 диких слонов: животные погибли в лесу от удара молнии.

Как передает Укринформ, об этом сообщают западные СМИ.

Местный чиновник Амит Сахай, отвечающий за защиту дикой природы Ассама, сообщил, что это произошло в среду, 12 мая, в холмистой местности вблизи заповедного леса в районе Катиатоли.

18 погибших слонов были найдены в двух разных местах местными жителями.

Отмечается, что такой случай в Ассаме произошел впервые за последние 20 лет.

Как сообщалось, всего в Индии обитает более 27 тысяч азиатских слонов, из которых 21% — в штате Ассам.

Напомним, недавно в Африке стадо слонов растоптало браконьера.