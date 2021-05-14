На минувшие сутки в Николаевской области пожары фиксировали в Казанке и во Врадиевке. В первом случае — это был частный дом, во втором — хозяйственная постройка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Первый сигнал о пожаре спасатели получили утром 13 марта – по улице Вишневой в Казанке дымился жилой дом. За час пожарным удалось полностью справиться с огнем. Причина возгорания устанавливается.

Второй случай произошел вечером 13 мая по улице Матросова во Врадиевка. С воспламенением, причиной которого стало замыкание электросети, пожарные управились за сорок минут.

Напомним, за прошлые 24 часа в Николаевской области огонь затронул камыш, мусор и сухостой. Причиной воспламенения могло стать неосмотрительное обращение с огнем.