На границе с Румынии правоохранители заподозрили обыкновенное на первый взгляд кондитерское изделие. Когда его рассекли, оказалось, что он набит контрафактными табачными изделиями.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

При проверке торта пограничники выяснили, что его основными ингредиентами стали пачки сигарет, которые заменяли в нем коржи. Всего в торт уместились почти 80 пачек сигарет, которые сверху замаскировали заварным кремом с кондитерской присыпкой.

Но все намерения контрабандистов провалились перед обычным сканером.

Кроме того, еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет были обнаружены в сумке для переноски оргтехники.

Конфискованную контрабанду оценили в 11 тысяч гривен.

Напомним, в Международном аэропорту «Борисполь» среди личных вещей иностранца обнаружили полкило кокаина. Ориентировочная стоимость наркотиков составляет 2,1 миллиона гривен.