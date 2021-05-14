Мужчина, найденный 14 мая убитым в квартире в Николаеве, оказался известным историком-краеведом, кандидатом исторических наук, доцентом Владимиром Щукиным.

Об этом сообщают «Новости-N».

Он занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.

Владимир Щукин работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном Центре Одесской государственной юридической академии.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття». Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

Обстоятельства гибели 67-летнего Владимира Щукина весьма сходны с убийством известного николаевского историка, доктора исторических наук Николая Шитюка, который, к слову, был научным руководителем кандидатской диссертации Владимира Щукина.

Николай Шитюк в сентябре 2018 года был найден с ножом в спине в съемной квартире.

Утром в пятницу, 14 мая, в Николаеве в квартире многоэтажного дома по проспекту Центральному нашли тело мужчины.