Утром в пятницу, 14 мая, в Николаеве в квартире многоэтажного дома по проспекту Центральному нашли тело мужчины.

Об этом сообщают «Преступности.НЕТ».

Инцидент произошел в доме №69 по проспекту Центральному, который расположен в районе улицы Декабристов. На теле мужчины были следы насильственной смерти.

— Тело мужчины с ножевыми ранениями находилось возле кровати. На спальном месте большое пятно крови, лежит бутылка от спиртного, в подушку дивана загнан нож. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, криминалисты, - пишет СМИ.

Предварительно, убили его еще ночью, сказано в сообщении.

— Служебная собака взяла след, вывела правоохранителей на проспект, довела до остановки, но дальше след потеряла. На месте находятся заместитель начальника Николаевского райотдела полиции Василий Федор и и. о. начальника Центрального райотдела полиции Андрей Донец, - пишут Новости-Н.

Также в Николаеве ночью горела квартира: один человек погиб, троих эвакуировали, еще одного спасли.