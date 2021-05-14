Бывшему главе Ивановского сельского совета Николаевской области вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

По информации издания Барометр, речь идет о Викторе Семёнове. , что бывший глава сельсовета в июле 2020 года, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, получил неправомерную выгоду в размере 12,5 тысяч гривен от гражданки за предоставление разрешения на разборку нежилого помещения, расположенного на территории сельского совета.

Прокуратура квалифицировала его деяния по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса.

Виктору Семёнову грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а так же запрет занимать определённые должности или заниматься деятельностью сроком до 3-х лет.

Виктор Семёнов являлся кандидатом на должность старосты села Ивановка, которая входит в состав Южноукраинского ОТГ.

Депутатский корпус неоднократно отказывался поддерживать его кандидатуру. В итоге, старостой Ивановки был утверждён Игорь Латий.

Ранее сообщалось, что спустя 10 месяцев сообщили о подозрении николаевскому чиновнику Госрыбагентства, который предлагал взятку сотруднику СБУ.