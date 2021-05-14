В Украине обнаружили пять случаев заражения малярией. Все заболевшие являются работниками морских судов, которые курсировали в страны Африки.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

В начале мая в Одессе случай малярии подтвердили у 43-летнего мужчины, который в течение последних пяти месяцев был капитаном морского судна. На нем осуществлялись перевозки в порты Анголы. Его доставили в частное медучреждение на шестой день после проявления симптомов. Больной до этого принимал жаропонижающие препараты.

На следующий день его состояние ухудшилось, после чего мужчину перевели в реанимацию городской инфекционной больницы. Малярию подтвердили лабораторно. Больному проводится специфическое лечение по схеме и дезинтоксикационная терапия.

При этом в Одесской области случай малярии стал летальным. Умер 31-летний мужчина, который в течение последнего полугода работал поваром на борту морского судна, курсировало в страны Африки (Сенегал, Кот-д'Ивуар, Конго).

В ходе эпидрасследования выяснилось, что мужчина во время рейса противомалярийные препараты не получал.

Кроме того, на борту морского судна находились шестеро моряков - украинцев, которые одновременно вернулись в Украину. Так, двое из них заболели малярией и были госпитализированы в Херсоне и Николаеве.

В частности, в Херсоне больной обратился за медпомощью на седьмой день болезни только после разговора с коллегами по судну, когда узнал, что двое из них заболели малярией, а один умер. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали. Диагноз подтвердили лабораторно и назначили лечение.

Еще одного моряка, члена экипажа, направили на обследование. С двумя пока связаться не удалось.

Также в конце апреля в Херсоне был зарегистрирован случай завезенной тропической малярии - у мужчины 35 лет, который работал старшим помощником капитана на теплоходе для перевозки контейнеров из Грузии в страны Африки (Бенин, Камерун, Заир, Намибия, Нигерия) и Азии (Шри Ланка, Сингапур).

Напомним, в прошлом году во Львовской областной инфекционной больнице у 46-летнего мужчины, который долгое время работал в Африке, обнаружили самый тяжелый вид малярии — тропическую малярию.