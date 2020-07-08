Об этом сообщила врач-паразитолог Львовского областного лабораторного центра МЗ Украины Элла Матияш изданию ZAXID.NET.

Она говорит, что мужчина шесть лет работал в Африке, в Уганде. По словам пациента, профилактического лечения от малярии он не проходил, защищался от комаров различными спреями, сетками и т.д. Мужчина родом из Днепропетровской области, во Львов приехал по делам, и тут у него поднялась температура, началась лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость.

Он заподозрил малярию и обратился к врачам инфекционной больницы. После обследований инфекционисты диагностировали у пациента тяжелый вид малярии — тропическую малярию.

— Его состояние средней тяжести. Мужчина вовремя обратился за помощью к медикам. Сейчас он находится на соответствующем лечении в областной инфекционной больнице, — говорит Элла Матияш.

Во Львовской области ежегодно фиксируют один-три случая малярии. Последний случай тропической малярии в этом регионе был зафиксирован в январе 2019 года. 43-летний львовский бизнесмен вернулся из Конго, где заразился малярией. В больницу он попал в тяжелом состоянии и спасти его медикам не удалось.

Малярия — это инфекционное заболевание, характеризующееся острым, а иногда затяжным течением, периодическими подъемами температуры тела, увеличением печени, селезенки. Есть четыре вида малярии, самой тяжелой является тропическая малярия, что в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 7 июля, Коронавирусное заболевание обнаружили у 807 человек. Также 926 пациентов выздоровели и 23 умерли.