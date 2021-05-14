Представители палестинской группировки ХАМАС заявили, что готовы прекратить обстрел территории Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным израильской армии, 14 мая по Израилю выпустили около 140 ракет, из них около 30 упали в секторе Газа, а десятки перехватила система ПРО Железный купол.

Ранее египетская делегация по вопросам безопасности не смогла договориться о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес обширные авиаудары по сети туннелей палестинских боевиков под Газой. С помощью подземных сетей террористы быстро перемещали ракетные комплексы, из которых обстреливали израильские города.