Израиль нанес обширные авиаудары по сети туннелей палестинских боевиков под Газой. С помощью подземных сетей террористы быстро перемещали ракетные комплексы, из которых обстреливали израильские города.

Об этом сообщает Reuters.

Подполковник Джонатан Конрикус, официальный представитель израильских вооруженных сил, заявил, что 160 самолетов, а также артиллерийские и бронетанковые подразделения, находящиеся «не в секторе Газа», приняли участие в ликвидации сетей подземных туннелей.

— Мы целились в сложную систему туннелей, которая простирается под Газой, в основном на севере, но не ограничиваясь ею, и представляет собой сеть, которую боевики ХАМАСа используют, чтобы передвигаться, чтобы спрятаться, для укрытия, — расссказал офицер на брифинге для иностранных журналистов.

Напомним, вооруженные силы Израиля утверждают, что сейчас в Секторе Газа нет подразделений, осуществляющих наземную военную операцию.